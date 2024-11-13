Жительница Подмосковья родила седьмого ребенка

В Видновский перинатальный центр с диагнозом предлежание плаценты поступила 39-летняя жительница Подмосковья. Это ее седьмые роды. При обследовании врачи предположили еще и наличие патологии — врастание плаценты в рубец на матке, который во время операции, не подтвердился, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренной операции кесарева сечения в 2018 году из-за поперечного положения плода. Седьмая девочка родилась сегодня», — приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога акушерского отделения патологии беременности Марины Махмутовой.

В пресс-службе сообщили, что пациентки со всего Подмосковья с тяжелыми патологиями обращаются в Видновский перинатальный центр за квалифицированной помощью опытных специалистов. Забота, внимание и поддержка врачей помогают выносить и родить долгожданного ребенка.

«В результате второго кесарева у мамы шестерых детей на сроке 37 недель и 1 день родилась девочка ростом 51 сантиметр и весом 3 070 граммов, 8,8 баллов по шкале Апгар», — отметила акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности Кира Мерзликина.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года уже 5 тысяч малышей родились в Видновском перинатальном центре, из них почти 80 пар двойняшек. Планируется, что до конца 2024-го ещё тысяча молодых пар со всего Подмосковья станут счастливыми родителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.