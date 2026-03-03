Жительница Кузбасса пожаловалась губернатору на лечение сестры
Жительница Кузбасса обратилась к губернатору Илье Середюку с просьбой проверить лечение сестры, которая месяц находится в ожоговом отделении в Кемерове. В Минздраве региона заявили об улучшении состояния пациентки, сообщает Сiбдепо.
По словам Лилии, перед операцией по пересадке кожи врачи могли недостаточно тщательно осмотреть рану. Она утверждает, что хирурги взяли здоровый лоскут кожи и только после этого заметили нагноение в зоне ожога. При этом пациентка жаловалась на повышенную температуру и дискомфорт еще до вмешательства.
Родственница сообщила, что температура у сестры не снижается, а отек увеличивается. Женщина опасается, что осложнения могут привести к ампутации.
В Министерстве здравоохранения Кузбасса ответили в тот же день и пообещали проверить качество оказанной помощи. 3 февраля в ведомстве сообщили, что состояние пациентки улучшилось.
«На сегодняшний день отмечена положительная динамика», — сообщили в пресс-службе.
В министерстве пояснили, что не могут раскрывать детали лечения из-за врачебной тайны. При поступлении пациентка не указала Лилию как доверенное лицо, поэтому информацию о состоянии здоровья вправе предоставлять только лечащий врач.
