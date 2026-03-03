Жительница Кузбасса пожаловалась губернатору на лечение сестры

Жительница Кузбасса обратилась к губернатору Илье Середюку с просьбой проверить лечение сестры, которая месяц находится в ожоговом отделении в Кемерове. В Минздраве региона заявили об улучшении состояния пациентки, сообщает Сiбдепо .

По словам Лилии, перед операцией по пересадке кожи врачи могли недостаточно тщательно осмотреть рану. Она утверждает, что хирурги взяли здоровый лоскут кожи и только после этого заметили нагноение в зоне ожога. При этом пациентка жаловалась на повышенную температуру и дискомфорт еще до вмешательства.

Родственница сообщила, что температура у сестры не снижается, а отек увеличивается. Женщина опасается, что осложнения могут привести к ампутации.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса ответили в тот же день и пообещали проверить качество оказанной помощи. 3 февраля в ведомстве сообщили, что состояние пациентки улучшилось.

«На сегодняшний день отмечена положительная динамика», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что не могут раскрывать детали лечения из-за врачебной тайны. При поступлении пациентка не указала Лилию как доверенное лицо, поэтому информацию о состоянии здоровья вправе предоставлять только лечащий врач.

