Жительница Казани оказалась на операционном столе из-за увеличения губ

Карина (имя изменено) неоднократно колола себе филлеры в губы, чтобы скорректировать их форму и объем. Но в последний раз материал сместился и испортил контур. В итоге она решилась на хейлопластику, чтобы устранить последствия неудачной процедуры.

Девушка сделала операцию у петербургского хирурга. Почти сразу после процедуры Карина почувствовала себя плохо. По дороге в отель на такси у нее воспалился лимфоузел под челюстью, из-за чего стало больно поворачивать голову. На следующий день губа сильно отекла. Хирург успокоил девушку, заявив, что такие симптомы — обычная реакция после операции. Карина без опасений вернулась в Казань.

Уже дома у девушки разошлись швы, а из губы пошел гной. Местные медики положили девушку в стационар, где она лечилась около недели. После выписки Карина еще месяц ходила с открытой раной губы, пока та не начала заживать. Затем Карина обратилась к другому хирургу, который восстановил губу. Сейчас у нее остался лишь небольшой шрам.

Однако с врачом, после операции которого возникли осложнения, пациентка решила не судиться. Карина полагает, что это была индивидуальная реакция организма, поскольку мазок из раны не выявил инфекции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.