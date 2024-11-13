Жительниц Воскресенска приглашают проверить репродуктивное здоровье 16 ноября

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ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» 16 ноября приглашает жительниц городского округа Воскресенск пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация проводится в целях выявления у женщин признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период, а также факторов риска их развития.

В рамках диспансеризации проводятся осмотр врача акушера-гинеколога, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости назначаются дополнительные обследования.

Подробную информацию о диспансеризации можно получить на сайте Воскресенской больницы по ссылке.

Жительниц округа ждут в женской консультации по адресу: Больничный проезд, д 1, корпус 6 (акушерский корпус) в субботу 16 ноября с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.