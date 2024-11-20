Жительниц Воскресенска 23 ноября приглашают проверить репродуктивное здоровье

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» 23 ноября приглашает женщин в возрасте от 18 до 49 лет пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризация проводится в целях выявления у женщин признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период, а также факторов риска их развития.

В рамках диспансеризации проводятся осмотр врача акушера-гинеколога, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости дополнительные обследования при наличии показаний.

Подробную информацию о диспансеризации можно получить на сайте Воскресенской больницы по ссылке.

Диспансеризация проводится женской консультации по адресу: г. Воскресенск, Больничный проезд, д 1, корпус 6 (акушерский корпус) 23 ноября с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.