Жителям Сергиева Посада рассказали о телемедицине

Получить консультацию врача, расшифровку анализов или продлить рецепт, не выходя из дома благодаря сервису телемедицины – оказания медуслуг в дистанционном формате - могут жители Сергиева Посада. Развитие телемедицинских технологий – один из пунктов Народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Телемедицина — это не просто технологический прорыв, а комплексное решение ключевых проблем системы здравоохранения и самих пациентов. Она позволяет не только сэкономить время — больше не нужно брать отгул на работе или отпрашиваться с учебы для визита к врачу, — но и кардинально меняет доступность медицинской помощи. Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов могут получить квалифицированную консультацию специалиста, не выезжая за пределы своего района.

Кроме того, телемедицина повышает безопасность пациентов, сводя к минимуму риски заразиться в медицинском учреждении. Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Наконец, такой формат работы разгружает поликлиники, позволяя врачам уделять больше внимания тем случаям, где очный осмотр действительно необходим.

Это направление активно развивается в рамках Народной программы «Единой России», делая здравоохранение более современным и ориентированным на нужды людей.

Получить телемедицинскую консультацию в Сергиево-Посадском округе можно несколькими способами. Об этом рассказала муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Надежда Кувардина: «Жители могут обратиться к врачу онлайн через портал “МО Здоровье”, по единому номеру 122, в мобильных приложениях “РТ ДокторОнлайн” и “Добродел”, а также с помощью чат-бота “Денис” в Telegram. Эта услуга также доступна по направлению лечащего врача во время очного приема».

Для консультаций с педиатром особенно популярно приложение «РТ ДокторОнлайн». Как отмечает и.о. заместителя главврача по педиатрической работе Сергиево-Посадской районной больницы Мария Фурник, этот формат идеально подходит для многих стандартных ситуаций.

«Есть случаи, когда личный визит не нужен: например, требуется разъяснить результаты анализов, выписать льготный рецепт или проконсультировать по медицинским документам. Именно тогда можно быстро получить помощь онлайн», — пояснила Мария Фурник.

После установки приложения и настройки разрешений родитель сам выбирает удобное время для видеовстречи с врачом. Важный нюанс: звонок будет поступать с номера, начинающегося на код «498» — не стоит его игнорировать.

«Бывает, что врач сам инициирует телемедицинскую консультацию, например, для контроля самочувствия ребенка после прививки. В таком случае не стоит пугаться незнакомого номера», — добавила Мария Фурник.

Телемедицина в Сергиево-Посадском округе — это яркий пример того, как инновации делают жизнь людей проще, а заботу о здоровье — доступнее и эффективнее. Цифровизация здравоохранения шагает по Подмосковью, и жители округа уже сегодня могут оценить ее преимущества.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.