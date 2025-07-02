Жителям России рассказали, как безопасно готовить речную рыбу

Приготовление речной рыбы требует особого внимания, так как неправильная обработка может привести к заражению паразитами. Об этом рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова, сообщает «СтальМедиа» .

«Действительно, речная рыба может быть опасна из-за высокого риска паразитарного заражения. В отличие от морской, пресноводная рыба обитает в среде, где значительно выше вероятность инфицирования гельминтами», — пояснила Зубова.

Специалист отметила, что перед употреблением рыбу необходимо подвергать термической обработке не менее 20 минут.

Эксперт отметила, что температура внутри мяса должна достигать 65 градусов, а крупную рыбу лучше разделывать на порционные куски. Также можно заморозить продукт: при минус 20 градусах — на 7 суток, при минус 28 градусах — на 32 часа, при минус 35 градусах — на 14 часов. Еще один вариант — засолка в крепком рассоле в течение двух недель.