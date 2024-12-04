Жителям Подмосковья советуют воздержаться от спиртного перед и после вакцинации

Жители Подмосковья могут вакцинироваться от гриппа. Именно прививка — единственный способ если не заболеть, то свести к минимуму нежелательные осложнения после болезни, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

При этом важно знать: когда ты собираешься делать прививку, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь за несколько дней, а лучше недель до и после вакцинации. Дело в том, что после вакцинации включается и активируется иммунитет. Здоровому организму требуется до 2–3 суток, чтобы распознать инактивированный возбудитель и выработать антитела.

Алкоголь же ослабляет работу иммунной системы. Даже разовое употребление негативно сказывается на иммунитете, снижается выработка антител. Спиртное также может ухудшить симптомы, которые иногда появляются после вакцинации, повышая риск развития осложнений.

Так что стоит помнить простые правила: не делать прививку, когда плохо себя чувствуешь или если обострилось хроническое заболевание. В остальных случаях после консультации с врачом можно смело вакцинироваться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.