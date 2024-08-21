Жителям Подмосковья рассказали о внелегочном туберкулезе

Внелегочный туберкулез — это форма туберкулеза, которая может поражать любые органы и ткани, включая кости, лимфатические узлы и центральную нервную систему. Он возникает в результате распространения микобактерий туберкулеза из легких или при первичной инфекции. Более подробно о данном виде рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Внелегочный туберкулез может поражать различные органы, наиболее часто его можно встретить в органах мочеполовой системы, костях и суставах, лимфатических узлах. Как и легочный туберкулез он поддается лечению с помощью противотуберкулезных препаратов, хирургического вмешательства и патогенетической терапии. Способ лечения зависит от типа и локализации туберкулеза», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Лечение внелегочного туберкулеза включает длительный курс антибиотиков, который может длиться от 6 до 12 месяцев, в зависимости от локализации и тяжести заболевания. Симптомы зависят от пораженного органа, часто проявляются общей слабостью, потерей веса и местными болями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.