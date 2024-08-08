Жителям Подмосковья рассказали о правилах оказания первой помощи при обмороке

Для оказания первой помощи при обмороке его необходимо правильно распознать. О правилах действий при потере сознания напомнили жителям Московской области.

Признаками обморока являются бледность и внезапная кратковременная потеря сознания. При наблюдении таких признаков пострадавшего следует уложить на спину с приподнятыми ногами.

После этого необходимо:

ослабить галстук, расстегнуть ворот верхней одежды;

ослабить брючный ремень;

снять обувь;

обеспечить доступ свежего воздуха;

обратиться к врачу для обследования и определения причины обморока.

Если сознание не восстанавливается более 3-5 минут, нужно самостоятельно или с помощью окружающих вызвать «скорую помощь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.