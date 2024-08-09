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Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при поражении электрическим током

При оказании первой помощи после поражения электрическим током необходимо действовать аккуратно, чтобы не навредить себе и пострадавшему. О правилах оказания первой помощи в таких случаях жителям Московской области напомнила пресс-служба Минздрава России.

Во время оказания первой помощи при поражении током нужно в первую очередь обеспечить свою безопасность.

Нужно найти сухие перчатки (резиновые, шерстяные, кожаные и т. п.)и по возможности отключить источник тока.

При подходе к пострадавшему по земле нужно идти мелкими, не более 10 см, шагами.

Оказавшись рядом с пострадавшим, нужно:

сбросить с пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, пластик).

оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением;

вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;

определить наличие пульса на сонной артерии, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания;

при отсутствии признаков жизни провести сердечно-легочную реанимацию;

при восстановлении самостоятельного дыхания и сердцебиения придать пострадавшему устойчивое боковое положение;

если пострадавший пришел в сознание, нужно укрыть и согреть его.

Далее необходимо следить за состоянием пострадавшего до прибытия медицинского персонала, поскольку может наступить повторная остановка сердца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.