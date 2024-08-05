Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при черепно-мозговой травме
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Во время оказания первой помощи при черепно-мозговой травме необходимо строго соблюдать правила. О порядке выполнения помощи пострадавшему при таком виде травм напомнили жителям Подмосковья.
При черепно-мозговой травме необходимо:
- остановить кровотечение. Плотно прижать к ране стерильную салфетку, удерживать ее пальцами до остановки кровотечения. Приложить холод к голове;
- вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;
- контролировать наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, реакции зрачков на свет;
- при отсутствии пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания провести сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия медицинского персонала;
- после восстановления дыхания и сердечной деятельности придать пострадавшему устойчивое боковое положение;
- укрыть и согреть пострадавшего;
- обеспечить постоянный контроль за состоянием пострадавшего.
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