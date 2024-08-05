Жителям Подмосковья рассказали о первой помощи при черепно-мозговой травме

Во время оказания первой помощи при черепно-мозговой травме необходимо строго соблюдать правила. О порядке выполнения помощи пострадавшему при таком виде травм напомнили жителям Подмосковья.

При черепно-мозговой травме необходимо:

остановить кровотечение. Плотно прижать к ране стерильную салфетку, удерживать ее пальцами до остановки кровотечения. Приложить холод к голове;

вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;

контролировать наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, реакции зрачков на свет;

при отсутствии пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания провести сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия медицинского персонала;

после восстановления дыхания и сердечной деятельности придать пострадавшему устойчивое боковое положение;

укрыть и согреть пострадавшего;

обеспечить постоянный контроль за состоянием пострадавшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.