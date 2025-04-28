Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в праздники

В Московской области утвержден график работы медицинских организаций в предстоящие выходные и праздничные дни на период с 1 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Взрослые, детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая с 9:00 до 14:00. Выходные дни – 1, 4, 8, 9 и 11 мая», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В стоматологических поликлиниках будет вестись прием пациентов 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая с 09:00 до 15:00. Выходные дни – 1, 4, 8, 9 и 11 мая.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни - с 08:00 до 20:00. По такому же графику в майские праздники будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Стационарные отделения в больницах и служба скорой помощи будут работать круглосуточно.

Записаться на прием к медицинскому специалисту в поликлинику можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 и чат-бот Денис в Телеграм. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, рекомендуется вызвать скорую помощь по тел. 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.