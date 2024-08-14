Жителям Подмосковья рассказали можно ли есть мед перед сдачей крови

Мед часто используют в качестве альтернативы сахару, а также в сезон простуд. Специалисты Московского областного центра крови рассказали о пользе меда, его влиянии на кровь, а также можно ли есть мед перед сдачей крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В состав меда входят биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Последние способствуют уменьшению риска сердечных приступов и инсультов. Они также могут способствовать поддержанию зрения. Употребление меда может привести к умеренному снижению артериального давления.

«Биологически активные компоненты, которые есть в составе меда, стимулируют кровообращение. Минеральные вещества снижают концентрацию натрия в крови и увеличивают объем калия. Это делает кровь более жидкой и нормализует работу почек», — говорит врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Перед сдачей крови доноры должны придерживаться диеты: накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, сыр и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу и бананы.

«Есть мед перед донацией можно. Его можно добавить в утреннюю кашу, сваренную на воде, или намазать на тост», — отметил Митькин.

Донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.