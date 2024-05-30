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Жителям Подмосковья рассказали, как защитить себя от туберкулеза

Жителям Московской области рассказали, какие меры стоит принять для защиты себя от туберкулеза. Основные меры профилактики туберкулеза включают: вакцинацию детей, регулярные профилактические обследования, соблюдение санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чтобы снизить риск заражения, необходимо: избегать контактов с больными туберкулезом, особенно с открытой формой заболевания, соблюдать правила личной гигиены, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и переутомления, своевременно проходить профилактические медосмотры.

«Туберкулез излечим при прохождении полного курса лечения специальными противотуберкулезными препаратами, правильном питании и отказе от вредных привычек. Однако лучшая защита — это профилактика», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Соблюдение вышеперечисленных простых мер поможет обезопасить себя от заражения этим опасным заболеванием.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.