сегодня в 12:04

Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на диспансеризацию с помощью телефона

Жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию с помощью приложения «Добродел». Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке , сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого в приложении необходимо перейти в «Услуги» — «Запись к врачу» — «Диспансеризация, профосмотр». Далее нужно выбрать врача, дату и время посещения.

Если у желаемого специалиста нет свободных талонов, то можно записаться в лист ожидания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.