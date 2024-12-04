Жителям Подмосковья рассказали, как связаны спиртное и шизофрения

Алкоголизм и психические заболевания довольно часто сочетаются друг с другом. Алкогольная деградация развивается очень быстро и проявляется в безразличии к своей судьбе, к окружающим, что ведет к возобновлению пьянства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Необходимо отметить, что алкоголь изменяет и утяжеляет течение шизофрении, эпилепсии и неврозов. Лечение больных в таких случаях представляет очень трудную задачу. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым» механизмом в развитии шизофрении и других психических заболеваний.

Среди больных алкоголизмом шизофрения встречается в несколько раз чаще, чем среди населения в целом, и еще чаще у наркозависимых. Поэтому так важно отказаться от алкоголя и запрещенных веществ, ведь никто никогда не знает, как этот яд повлияет на тот или иной организм. Для сохранения здоровья, в том числе и психического, нужно избегать стрессов, ввести режим дня, высыпаться, правильно питаться и заниматься физической активностью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.