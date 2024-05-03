Жителям Подмосковья рассказали об участии в клинических исследованиях

Клинические исследования — научный метод проверки эффективности и безопасности нового препарата. Без этой процедуры препарат не может быть выведен на рынок. Благодаря участию в КИ пациенты получают бесплатный доступ к инновационным лекарственным средствам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Испытания лекарств проводятся согласно международному стандарту GCP (Good Clinical Practice), благодаря чему все препараты проходят проверку по строгим правилам.

«Если пациент подходит по критериям включения, ему исследователь рассказывает об исследовании, дает согласие для изучения, оформляет всю документацию и далее отвечает на все вопросы. Пациент приезжает в назначенные даты для сдачи крови, прохождения исследований и введения препаратов. Исследователь находится постоянно на связи с пациентом, собирает данные о нежелательных явлениях и вносит в особую систему. После окончания курсов активного лечения, следует период наблюдения за пациентом, он может длиться несколько лет. Пациент также сообщает о всех возникающих жалобах, исследователь также вносит информацию в систему. Затем исследователи направляют собранную информацию в центр обработки данных, где ее анализируют и статистически обобщают», — рассказала заведующая отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 9 (химиотерапевтического) Московского областного онкологического диспансера Анна Василевская.

Пациент ничего не платит за доступ к препарату, изучаемому в исследовании и имеет право отказаться от участия в испытании лекарственного препарата на любой стадии проведения исследования.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.