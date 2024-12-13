Жителям Подмосковья рассказали, как правильно использовать антибиотики

Неконтролируемое использование противомикробных веществ приводит к развитию резистентности у микроорганизмов, что ставит под угрозу эффективность лечения инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ключевым аспектом правильного использования антибиотиков является понимание, что эти препараты эффективны только при бактериальных инфекциях, тогда как вирусные заболевания требуют совершенно иного подхода. Важно понимать, что препараты необходимо применять строго по назначению врача и в соответствии с установленными рекомендациями.

Просвещение населения о недопустимости бесконтрольного применения антибактериальных препаратов существенно снизит число случаев их неправильного использования. Именно такой подход к данной проблеме позволит закрепить успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями и обеспечит здоровье будущим поколениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.