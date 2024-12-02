Жителям Подмосковья рассказали, как отличить мононуклеоз от ангины

Многие детские заболевания часто похожи симптомами друг на друга. Это вводит в заблуждение не только родителей, но, порой, и докторов. Ведь от верного диагноза зависит успех лечения. Одним из таких «маскирующихся» заболеваний является мононуклеоз. Даже опытный родитель не сразу отличит его от ангины. Врачи НИКИ детства объяснили принципиальную разницу между двумя заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком. Типичными для мононуклеоза будут симптомы: повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, чаще шейных и подчелюстных, а также воспаление слизистой оболочки глотки. Кроме того, ребенок может чувствовать слабость, усталость, сонливость. На УЗИ могут быть увеличены печень и селезенка. Но главное отличие от ангины — при мононуклеозе будет насморк и заложенность носа. А при ангине его нет.

Мононуклеоз передается через контакт с жидкостями, прежде всего со слюной: при использовании общих стаканов, бутылок и при поцелуях. Поэтому врачи-инфекционисты не рекомендуют целовать малышей в лицо и губы, так как именно эти части тела особенно восприимчивы для инфекций.

Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Он проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуются обильное питье, покой, при лихорадке — прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями.

На базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, перенесших инфекционные заболевания, в том числе вызванные вирусом Эпштейна-Барр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.