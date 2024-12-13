Жителям Подмосковья рассказали, как лечить шрамы и рубцы

Шрам (рубец) — это след, который образуется из фиброзной ткани на месте поврежденного участка кожи после травмы, ожога, оперативного вмешательства или воспалительного процесса. Шрамы могут возникать по ряду причин, включая генетическую предрасположенность, ожоги, хирургические вмешательства, травмы кожи от укусов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существуют разные типы шрамов:

нормотрофические: тонкие, не имеют выраженного пигмента, не выступают над кожей или едва заметно возвышаются,

гипертрофические: выступают над поверхностью кожи, имеют ярко-красный или бордовый оттенок, в них присутствуют признаки воспаления,

атрофические: имеют выраженный недостаток ткани, из-за чего внешне похожи на лунки разного размера,

келоидные: возникают, когда новая ткань после травмы кожи начинает самопроизвольно разрастаться, захватывая соседние неповрежденные участки кожи.

Для некоторых шрамы — это лишь эстетический дефект, для других — напоминание о сложных моментах прошлого, которые могут вызывать дискомфорт и психологические проблемы. Сегодня современные технологии и методы позволяют достигать наиболее естественного результата при коррекции шрамов. Для этого могут использоваться разнообразные подходы, такие как медикаментозные препараты, лазерная терапия, микронидлинг, химические пилинги, инъекции кортикостероидов, хирургическое удаление, дермабразия и микродермабразия.

Выбор метода зависит от типа и размера шрама, а также особенностей кожи. Консультация с квалифицированным специалистом поможет выбрать наилучший способ коррекции для достижения оптимальных результатов.

Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.