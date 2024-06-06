Жителям Подмосковья рассказали о перекрестной аллергии

Перекрестная аллергия — это аллергическая реакция, которая возникает на молекулы аллергенов, схожие по своему строению. Чаще всего встречается перекрестная реакция на пищевые продукты при повышенной чувствительности к пыльце растений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При аллергии на пыльцу деревьев перекрестная реакция может возникнуть на яблоко, грушу, абрикос, вишню, черешню, орехи, картофель, морковь и т. д. При сенсибилизации на злаковые травы — это могут быть помидоры, бобовые, кукуруза, пшеничный и ржаной хлеб, пиво и квас. Сорные травы, к примеру, полынь, могут спровоцировать перекрестную реакцию на тмин, ромашку, фенхель, анис, стручковый перец, укроп и т. д. Подсолнечник — на халву, горчицу, растительное масло и т. д.», — рассказала врач-аллерголог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Людмила Косова.

Чаще всего при перекрестной аллергии возникает оральный аллергический синдром. Возникает у пациентов с аллергией на пыльцу растений. Но может наблюдаться и при перекрестной аллергии на другие аллергены. Развивается в области губ и ротовой полости и выражается в покалывании губ и слизистой ротоглотки, зуде верхнего неба и слизистой рта, ощущении кома в горле, охриплости голоса, отеке языка, губ, неба.

Кроме того, могут быть проявления и респираторной аллергии: чихание, кашель, зуд носа и век, слезотечение. Перекрестную аллергию могут вызвать термолабильные молекулы в растительной пище, которые распадаются при высокой температуре. Тогда исключаются только свежие фрукты или овощи, а термически обработанные уже можно употреблять в пищу.

К тому же если симптомы на растительные продукты появляются только в период цветения «любимого» растения, то и исключаются они только на этот период. Если же подобные симптомы круглогодично, то данный продукт лучше есть только в приготовленном виде.

Однако перекрестная аллергия бывает не только на пыльцу и плоды растений. При аллергии на плесневые и дрожжевые грибы отмечается реакция на сыры, сметану, йогурт, кефир, пиво и пивные дрожжи, квас, сухие вина, шампанское и т. д.

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Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.