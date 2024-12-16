Жителям Подмосковья посоветовали включать увлажнители в холодное время

Во время холодов очень важно сохранить здоровье кожи, которая испытывает стресс. Важно использовать в помещениях увлажнители воздуха и пить достаточно воды, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При низких температурах кровеносные сосуды сужаются, значительно сокращается выработка естественного жира, который в норме создает защитный барьер. В помещениях теплый воздух пересушивает кожу, она становится раздраженной, стянутой, возможно появление зуда.

Также в холодное время года стоит отдать предпочтение очищающим средствам без содержания спирта — косметическим маслам, молочку, гидрофильным гелям или мицеллярной воде.

Для жирной кожи в качестве утренних кремов лучше использовать не забивающие поры средства с витамином Е, растительными маслами и с легкой текстурой, на ночь допустимо наносить более плотные средства. Для сухой и склонной к сухости кожи обязательно нанесение барьерных кремов не менее, чем за 15–20 минут до выхода на улицу.

Защитить от переохлаждения и обветривания кожу лица и рук помогут шапка, шарф и перчатки.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это, в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии.

Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.