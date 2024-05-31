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Жителям Подмосковья помогли записаться к дерматологу через обновленный портал

Самостоятельная запись к специалистам Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера доступна на обновленном портале «Здоровье» Московской области. Для авторизации необходимо ввести серию (для полисов старого образца) и номер медицинского полиса, а также указать дату рождения. об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Далее следует действовать пошагово:

во-первых, необходимо выбрать специализацию «Дерматовенерология», чтобы получить доступ к учреждениям;

Затем следует выбрать нужный филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, листая стрелку «направо».

далее необходимо остановить выбор на конкретном враче, обратив внимание на его специальность и наличие свободных талонов.

после этого следует подобрать удобную дату и время для посещения специалиста.

для получения талона потребуется ввести адрес электронной почты и нажать на кнопку «Подтвердить запись на прием».

«Не ко всем узким специалистам можно записаться самостоятельно, но мы предоставляем возможность записи к врачам-дерматовенерологам для пациентов, которые уверены в необходимости консультации данного специалиста или уже состоят на диспансерном учете в филиале учреждения», — сообщает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Пошаговая видеоинструкция по самостоятельной записи на прием к врачу-дерматовенерологу представлена в обучающем видео.

Для записи следует воспользоваться региональным порталом «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.