Жителям Подмосковья пояснили, должны ли настораживать красные родинки на теле

Красные родинки (ангиомы) — это сосудистые образования, возникающие из-за расширения мелких кровеносных сосудов. Они могут появиться у людей любого возраста и варьироваться в размерах от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существует три основных типа ангиом:

капиллярные (в 95% случаев). Чаще всего находятся на коже или слизистых оболочках в виде ярко-красных (артериальные ангиомы) или синюшно-багровых (венозные ангиомы) пятен;

кавернозные (в 3% случаев). Внешне выглядят как сине-багровые узелки с неровной поверхностью и мягкой эластичной структурой, обычно расположены под кожей;

смешанные (в 2% случаев). Сочетают поверхностные пятна (капиллярного типа) и подкожные узелки (кавернозного типа).

Среди возможных причин образования красных родинок отмечают избыточное пребывание на солнце, гормональные изменения, заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии сердечно-сосудистой системы, травмы и механические повреждения эпителия, неправильное удаление различных кожных новообразований, дефицит витамина С, сахарный диабет и эндокринные нарушения, наследственные факторы. У детей ангиомы могут стать следствием перенесенного инфекционного заболевания матери во время беременности.

Если отмечается появление большого количества красных родинок, изменение размера, формы, цвета, кровоточивость или воспаление, то необходимо проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом для проверки их состояния.

Лечение ангиом обычно не требуется, если они не вызывают дискомфорта и не представляют угрозы здоровью. Однако, если родинка мешает или вызывает эстетический дискомфорт, ее можно удалить с помощью современных методов, к которым относятся склеротерапия, электрокоагуляция, криодеструкция, хирургическое или лазерное удаление.

Самолечение в случае красных родинок недопустимо. Только врач может провести правильную диагностику и назначить эффективное лечение, если это необходимо. Записаться на прием к специалисту можно через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.