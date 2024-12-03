Жителям Подмосковья озвучили алгоритм действий при получении электротравмы

Электричество может представлять большую опасность для жизни, если не соблюдать правила электробезопасности и неправильно обращаться с электроприборами. Поэтому работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали гражданам не забывать о необходимых мерах предосторожности и напоминать о них своим близким, сообщает пресс-служба управления.

Человек может получить электротравму и от домашних розеток, и от оборванных проводов ЛЭП, и от удара молнии. Тяжесть такой травмы зависит от мощности заряда, времени контакта с ним, площади поражения и состояния здоровья человека. Электротравмы могут привести к летальному исходу: электрический разряд вызывает спонтанные сокращения мышц, способные вызвать остановку сердца. Чтобы предотвратить беду, жителям необходимо соблюдать правила безопасности и знать о плане действий на тот случай, если травма все-таки случилась.

Гражданам напомнили, что нельзя использовать электроприборы в помещениях с повышенной влажностью, самостоятельно чинить или разбирать сломанную электротехнику, разрешать детям баловаться с электричеством и подключать к одной розетке несколько мощных электроприборов.

Если вы увидели на улице оборванный провод, то не стоит подходить к нему ближе, чем на 8 м, чтобы не попасть в зону напряжения. Лучше всего сообщить об обрыве провода по номеру 112 и предупредить других людей об опасности, не подпуская их к зоне обрыва, пока специалисты в пути.

Если подозреваете, что человек получил электротравму, то помогать ему нужно быстро, но осторожно. Необходимо убрать источник тока от пострадавшего деревянным, стеклянным или пластиковым предметом. Однако для этого действия нельзя использовать металлы и другие материалы, проводящие электричество. Лучше всего пройти курсы первой помощи и узнать о том, как правильно и без паники помочь человеку.

Запрещено: оказывать помощь, не освободив пострадавшего от действия тока; трогать ожоги, открытые части тела, металлические пряжки, пуговицы, украшения, пока человек под напряжением; снимать с пострадавшего обгоревшую одежду; использовать одеяло или полотенце для обработки обожженных участков тела, так как волокна с них могут прилипнуть к ожогам.

Если пострадавший в сознании, то его нужно уложить в удобное положение, обеспечить ему покой и следить за его пульсом и дыханием. Кроме того, осмотр врача нужен при любой электротравме, даже если у пострадавшего нет жалоб. Если же человек без сознания, то необходимо уложить его на спину, а еще проверить его дыхание, зрачки (должны реагировать на свет) и сердечный ритм. Если дыхание и пульс неровные, нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца и не останавливаться до приезда врачей. В экстренных ситуациях стоит обратиться за помощью специалистов можно по номеру 112.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.