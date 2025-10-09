Жителям Подмосковья объяснили, почему важно проходить диспансеризацию

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья граждан, сообщается на региональном портале «Госуслуг».

Диспансеризация проводится: раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Она состоит из двух этапов. Первый этап обследования направлен на выявление факторов риска и скрытых заболеваний, а также на определение общего состояния здоровья человека.

Второй этап включает более детальные исследования для уточнения диагноза, но только для тех, у кого на первом этапе были обнаружены отклонения. Для разных возрастных групп мужчин и женщин предусмотрен определенный набор осмотров у узких специалистов и диагностических процедур. Профилактический медосмотр и диспансеризация входят в программу государственных гарантий бесплатного медобслуживания. Годом прохождения диспансеризации считается год, когда человек достигает определенного возраста.

Для прохождения диспансеризации доступна дистанционная запись на электронных ресурсах одним из следующих способов: по приглашению для прохождения диспансеризации в разделе «Диспансеризация»; в медучреждении по месту обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

