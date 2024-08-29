Жителям Подмосковья объяснили, как попасть на прием к специалисту МОДКТОБ

В Минздраве Подмосковья объяснили, как попасть на консультацию к специалисту МОДКТОБ, так как часто сталкиваются с подобными вопросами от жителей Подмосковья. Ничего сложного нет, достаточно следовать небольшому алгоритму действий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Направление на плановый прием в консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ выписывает либо врач-терапевт, либо врач-специалист по месту Вашего жительства по форме 0,57/у. Запись пациента происходит через систему ЕМИАС МО (единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области). Запись осуществляется при наличии свободного времени приема у специалистов МОДКТОБ, по системе врач — врач», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Если же ваш ребенок получил травму и первичная помощь уже оказана по месту жительства, то с направлением от врача-специалиста можно будет обратиться в консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ без предварительной записи.

А если у ребенка без видимой причины формируется функциональные нарушения (хромота, болевой синдром, ограничение движения в суставе и тд.), то после первичной консультации по месту жительства и получив направление, можно также получить консультацию без предварительной записи. Медицинская помощь без предварительной записи оказывается в порядке живой очереди с 9:00 до 16:30.

Экстренную медицинскую помощь специалисты МОДКТОБ оказывают в круглосуточном режиме. Показания для экстренной госпитализации: острые заболевания опорно-двигательного аппарата и состояния, угрожающие жизни пациента или здоровью и жизни окружающих, несчастные случаи, травмы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.