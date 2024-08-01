Жителям Подмосковья напомнили основные принципы оказания первой помощи

сегодня в 21:15

В случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему всегда необходимо строго соблюдать основные принципы. Об этом рассказали жителям Московской области.

Во время оказания первой помощи следует соблюдать следующие основные принципы:

все действия по оказанию первой медицинской помощи должны определяться с учетом конкретной сложившейся обстановки в очаге поражения;

оказание первой медицинской помощи должно осуществляться в основном в порядке само- и взаимопомощи с использованием как табельных, так и подручных средств;

оказание первой медицинской помощи должно сочетаться с подготовкой к эвакуации пострадавших из очага поражения (зоны бедствия);

обеспечение безопасности спасателей, предупреждение и смягчение воздействия вторичных поражающих факторов на пострадавших.

При чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся заражением или загрязнением местности радиоактивными веществами, химическими или биологическими агентами, требуется дополнительное оснащение.

Принципиальная схема оказания первой помощи на месте происшествия:

При отсутствии сознания и пульса на сонной артерии - проводить реанимационные мероприятия;

При отсутствии сознания, но определяющемся пульсе на сонной артерии - повернуть на живот и очистить ротовую полость;

При артериальном кровотечении - наложить жгут (закрутку) или пальцевое прижатие;

При открытом переломе костей конечностей и наличии артериального кровотечения:

а) наложить жгут (закрутку) или пальцевое прижатие;

б) ввести обезболивающее;

в) наложить повязку на рану;

г) наложить транспортную шину (табельную или импровизированную) или прибинтовать травмированную ногу к здоровой, руку к туловищу;

д) доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При закрытом переломе костей конечностей:

а) ввести обезболивающее и наложить транспортную шину;

б) доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.