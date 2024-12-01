Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатного протезирования зубов

В Московской области бесплатное зубопротезирование могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Эту услугу сделали удобнее: жители могут обратится к стоматологу в государственной поликлинике в любом городе региона, а рекомендация от врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению.

Для получения услуги зубопротезирования необходимо посетить стоматолога, а потом оформить заявление на региональном портале госуслуг. Подать заявление на оформление льготы можно по ссылке.

В этом году на данную меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.