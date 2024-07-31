Жителям Подмосковья напомнили, как оказывать первую помощь в неотложных ситуациях

Первую помощь оказывают до прибытия медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Об этом напомнили жителям Московской области.

Первая помощь включает:

немедленное устранение внешних повреждающих факторов. Это могут быть объекты или предметы, сдавившие человека, оголенный электрический провод, высокая или низкая температура, горящая одежда, прямые солнечные лучи и т.д.;

извлечение пострадавшего из травмирующей среды - поврежденного автомобиля, водоема, горящей квартиры или дома, различных колодцев и шахт;

оказание помощи пострадавшему с учетом характера повреждения. Может потребоваться восстановление проходимости дыхательных путей, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, остановка кровотечения, иммобилизация поврежденных конечностей, наложение повязки, дача обезболивающих препаратов, создание покоя;

организацию правильной и скорой транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Чтобы правильно помочь пострадавшему, нужно:

убедиться, что он дышит;

если пострадавший не дышит, проверить проходимость дыхательных путей;

если они свободны, но нет пульса и дыхания - начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание;

убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, нужно осмотрите его с головы до ног. Прежде всего осторожно провести ладонью по голове пострадавшего, осмотреть уши, проверить реакцию зрачков на свет;

внимательно осмотреть шейный отдел позвоночника, предварительно освободив шею от воротника;

если пострадавший в сознании, нужно попросить его глубоко вдохнуть и выяснить, чувствует ли он при этом боль. Затем аккуратно прикоснуться к животу, спросить у потерпевшего, есть ли у него болевые ощущения;

попросить пострадавшего поочередно поднять ноги (так можно понять, цел ли тазобедренный сустав). Затем нужно обследовать кости рук на наличие повреждений;

проверить чувствительность пальцев на ногах.

Первая помощь является началом лечения при повреждениях, т. к. она предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в значительной степени зависят дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. При некоторых незначительных повреждениях медицинская помощь пострадавшему может быть ограничена лишь объемом первой помощи. Однако при более серьезных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь является начальным этапом, так как после ее оказания пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение.

Первая помощь имеет целью посредством простейших способов спасти жизнь пострадавшего, предупредить или смягчить тяжелые последствия поражения. От того, как быстро и насколько грамотно она будет оказана, зависят течение и исход поражения. Не всегда можно рассчитывать на своевременное оказание такой помощи спасателями. Поэтому основная роль должна отводиться само- и взаимопомощи. Это обстоятельство подтверждает исключительную необходимость повышения уровня общейсанитарной подготовки населения.

Первая помощь в целом направлена на борьбу с жизнеопасными осложнениями повреждений, в том числе с шоком, и включает следующие основные мероприятия:

борьба с нарушениями внешнего дыхания и сердечной деятельности (освобождение верхних дыхательных путей от рвотных масс, крови и др., фиксация языка при его западении, проведение искусственного дыхания методом «рот в рот» и «рот в нос», наружный массаж сердца, наложение герметизирующей повязки при открытом пневмотораксе);

временная остановка наружного кровотечения (наложение давящей повязки или кровоостанавливающего жгута);

предупреждение вторичного инфицирования ран (ожогов) и защита их от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (наложение асептических повязок с использованием перевязочного материала или подручных средств);

введение обезболивающих средств (при механических травмах, отморожениях, ожогах и др.);

транспортная иммобилизация переломов костей конечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных шин или подручных средств;

введение антидотов, дача радиопротекторов и противобактериальных средств пораженным отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными (биологическими) средствами (использование аптечки индивидуальной - АИ-1, АИ-1м, АИ-2);

проведение простейших детоксикационных мероприятий при отравлениях ядовитыми растениями и грибами; при укусах ядовитыми членистоногими, змеями; употреблении в пищу ядовитых рыб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.