Жителям Комсомольска рассказали, сколько ягод можно есть без вреда для здоровья

Наступил сезон свежих ягод — черешни, клубники, черники, земляники и черной смородины. Эти натуральные витамины очень популярны, но даже самые полезные продукты важно употреблять в меру. Врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова объяснила, как правильно вводить ягоды в рацион, чтобы получить от них максимум пользы и не навредить здоровью, сообщает КомсаNews .

По словам Петровой, безопасная суточная норма ягод составляет 200–400 граммов. Превышение этого количества может вызвать негативные последствия, особенно у людей с хроническими болезнями или склонностью к аллергическим реакциям.

Специалист посоветовала употреблять ягоды в первой половине дня, желательно до 16:00, сочетая их с основными приемами пищи. От вечернего десерта в виде ягод лучше воздержаться, чтобы не создавать излишней нагрузки на пищеварительную систему.

Врач также подчеркнула важность тщательного мытья ягод перед едой. Даже если они кажутся чистыми, на их поверхности могут оставаться бактерии, химические вещества или личинки насекомых.

Польза и возможные риски

Клубника лидирует по содержанию витамина С и фолиевой кислоты, укрепляя иммунитет. Однако она является сильным аллергеном и может содержать пестициды, поэтому требует осторожности.

Земляника насыщена витаминами группы В, калием и магнием, поддерживая работу сердца и сосудов. Но она нередко вызывает аллергию и не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Черника — ценный источник антиоксидантов, полезна для зрения и содержит витамины B1, B6 и PP. Однако при болезнях поджелудочной железы или желчевыводящих путей ее стоит есть с осторожностью.

Черная смородина — чемпион по витамину С, способствует укреплению иммунитета и улучшает обмен веществ. Но из-за высокой кислотности она противопоказана при гастрите и язве.

Черешня богата клетчаткой и нормализует пищеварение, однако в больших количествах может вызвать вздутие живота.

Когда ягоды могут навредить