Жителям Домодедова напомнили об удобстве телемедицины

сегодня в 21:15

В Домодедовской больнице доступны телемедицинские консультации, которые делают медицинские услуги более доступными для жителей округа. Консультации проводятся в дистанционном формате, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По слвам фельдшера Елизаветы Ковалевой, это упрощает процесс получения медицинской информации, позволяя сократить очереди и снизить нагрузку на поликлиники.

Заместитель главного врача Марина Малина подчеркивает:

«Если им необходимо узнать результат исследования или перенести запись к узкому специалисту, это все организуется через телемедицинские консультации», — сказала заместитель главного врача Марина Малина.

Однако важно помнить, что этот формат не заменяет полноценное лечение.

«По телемедицине мы не открываем и не закрываем листы нетрудоспособности», — добавила Марина Малина.

Записаться на консультацию можно через единый кол-центр по номеру 122 или портал Госуслуг, выбрав телемедицинскую консультацию. В будущем планируется расширение списка узких специалистов, что сделает цифровую медицину еще более доступной. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил значимость цифровизации здравоохранения как одного из ключевых направлений развития региона.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.