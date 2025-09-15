Жителям Богородского округа доступна выездная диспансеризация на предприятиях

В Богородском округе продолжается выездная диспансеризация. Ногинская больница проводит диспансеризацию не только в поликлиниках по месту жительства, но и организует обследования в выездной форме для удобства граждан. Медицинские работники принимают сотрудников предприятий и организаций прямо на рабочих местах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, буквально на днях, такой профилактический медосмотр прошли сотрудники Окружного управления социальной защиты населения в городе Ногинск. При этом посетители отметили внимательное и доброжелательное отношение к ним. Для проведения обследования был даже доставлен новый мобильный маммограф.

Диспансеризация является качественным и важным инструментом, который помогает на ранней стадии выявлять и обнаруживать заболевания.

Для оформления заявок на выездную диспансеризацию можно обратиться в управление по социальным вопросам по телефону: 8 (496) 511-22-10.

Также для прохождения диспансеризации взрослого населения можно записаться: через колл-центр ГБУЗ МО «Ногинская больница» по телефону: 8 (496) 511-20-30, по телефону 122, через портал госуслуги в разделе «Запись для прохождения профилактических медосмотров, диспансеризации», а также обратившись к врачу-терапевту в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.