Жители Воскресенска могут пройти диспансеризацию в парке Кривякино

В Московской области с начала лета проходит акция «Проверь здоровье в парке». В городском округе Воскресенск уже более двухсот человек проверили свое здоровье на выездной диспансеризации в парке усадьбы Кривякино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках диспансеризации: флюорография, кровь на сахар и холестерин, ЭКГ, измерение роста и веса, анкетирование.

«С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тыс.», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При выявлении патологий пациентов направляют для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Ближайшая диспансеризация пройдет 13 июля с 10:00 до 14:00 в павильоне на фонтанной площади.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.