Жители Талдомского округа смогут проверить здоровье в передвижном комплексе

Жители населенных пунктов Талдомского округа весь февраль могут проверить здоровье в передвижном мобильном комплексе. Прием будут вести терапевт, невролог, эндокринолог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной комплекс посетит более 10 населенных пунктов: с. Великий двор, с. Новоникольское, с. Квашенки, с. Новогуслево, п. Темпы, д. Николо-Кропотки, д. Григорово, д. Ермолино, д. Кошелево, д. Павловичи. Специалисты проведут осмотр и обследования, включающие ЭКГ, измерение уровня глюкозы, артериальное и внутриглазное давление, антропометрические данные (рост, вес), проконсультируют и при необходимости направят на дополнительную диагностику в поликлинику, где можно пройти флюорографию, маммографию, рентген, и другие исследования. Записаться на прием к врачам можно обратившись к фельдшеру своего ФАПа.

«Мобильный медицинский комплекс продолжает ежемесячные выезды на всей территории округа. Для жителей это удобная возможность посетить прием узкопрофильных специалистов без необходимости посещения поликлиники. Помните, что здоровый образ жизни и регулярные проверки здоровья являются отличной профилактикой различных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, позволяют контролировать течение имеющиеся хронических заболеваний», — отметил главный врач Игорь Давронов.

Жители могут пройти комплексное обследование здоровье записавшись на диспансеризацию в будние дни и по субботам. Ближайшая субботняя диспансеризация пройдет в поликлинике Талдома 8 февраля с 9:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.