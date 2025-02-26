Жители Талдомского округа смогут проверить здоровье в передвижном комплексе

В марте передвижной мобильный комплекс сделает 15 выездов в населенные пункты Талдомского округа. Жители смогут посетить терапевта, врача общей практики, узкопрофильных врачей: невролог, офтальмолог, эндокринолог и других. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты проведут обследования, включающее ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления, анализы крови. При необходимости скорректируют лечение или запишут на дополнительные исследования. Проконсультируют по профилактике заболеваний и поделятся советами по укреплению здоровья. Мобильный медицинский комплекс позволяет жителям отдаленных населенных пунктов округа получить возможность пройти обследования и нужного врача без необходимости дополнительной поездки в поликлинику. Особенно это важно для пожилых людей и тех, кто имеет ограниченные возможности передвижения.

«Еще одной ступенью в повышении доступности медицинской помощи является не только выездной формат, но и возможность телемедицинской консультации с врачом. Такой подход уже положительно оценили жители, проживающие в деревнях и селах. На онлайн приеме можно обсудить со специалистом итоги обследования в рамках диспансеризации, узнать результаты анализов, выписать льготный рецепт, записаться на плановые исследования или посетить школу здоровья», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Почти 190 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года. Записаться можно: через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике, на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.