Жители Талдомского округа 23 ноября могут проверить свое здоровье в поликлинике

Жители Талдомского округа могут пройти комплексное обследование в рамках диспансеризации 23 ноября с 9:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Медицинское анкетирование позволит выявить факторы риска развития заболеваний. Общий анализ крови позволит оценить работу организма и определит уровень глюкозы и холестерина.

Можно также будет измерить артериальное и внутриглазное давление, показатель насыщения крови кислородом. Сделать ЭКГ и флюорографию. Онкоскрининг включает анализ крови на ПСА для мужчин, а для женщины — мазок на цитологию. По результатам первичной диагностики врач оформит заключение о состоянии здоровья и в случае отклонений от нормы направит на дальнейшее дообследование и консультацию узких специалистов.

«Если нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни, то сделать это можно в выходной. Это удобная возможность пройти быстро комплексное обследование и получить консультацию врачей. Наши специалисты ждут всех желающих и напоминают, что диспансеризация — важный шаг в заботе о своем здоровье и эффективный подход в профилактике заболеваний», — отметила заведующая поликлиникой Анастасия Московченко.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или обратиться без записи в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.