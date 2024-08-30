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Жители Ступина смогут проверить свое здоровье в парке Островского в субботу

Жители и гости городского округа Ступино смогут проверить свое здоровье. В рамках областной акции «Проверь здоровье в парке» мобильный медицинский комплекс будет работать 31 августа с 10:00 до 14:00 у городского парка культуры и отдыха имени Николая Островского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все желающие смогут: измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, сдать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, пройти флюорографическое обследование, получить индивидуальную консультацию врача по вопросам медицинской профилактики.

Для участия в акции всем желающим необходимо иметь при себе: паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Результаты профилактического осмотра будут доступны в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.