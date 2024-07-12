Жители Ступина 13 июля смогут проверить здоровье в парке Островского

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В городском округе Ступино по субботам проводится областная акция «Проверь здоровье в парке». Мобильный медицинский комплекс Ступинской клинической больницы встанет на дежурство 13 июля с 10:00 до 14:00 у городского парка культуры и отдыха имени Николая Островского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Ступина смогут бесплатно измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, сдать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, пройти флюорографическое обследование, а также получить индивидуальную консультацию врача по вопросам медицинской профилактики.

Желающим принять участие в акции «Проверь здоровье в парке» необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Результаты профосмотра придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.