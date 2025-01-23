Жители Солнечногорска смогут пройти бесплатную диспансеризацию 25 января

25 января в Центральной поликлинике Солнечногорской больницы состоится «Единый день диспансеризации». С 9:00 до 14:00 жители округа смогут бесплатно проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Объем обследований определяется согласно возрасту. В обязательном порядке — флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет и маммография.

«Диспансеризация — это ключ к здоровью и долголетию. Не откладывайте поход к врачам и не пускайте все на самотек. Заботьтесь о себе сегодня, чтобы избежать серьезных заболеваний завтра», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

Диспансеризация позволяет обнаруживать болезни на ранних стадиях и корректировать основные факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, раковыми заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.