Жители Солнечногорска могут пройти онкоскрининг бесплатно 8 февраля

8 февраля в центре амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской больницы проведут «День здоровья». Жители округа смогут проверить свое здоровье бесплатно и без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В обследование входят консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога, терапевта, а также цифровая дерматоскопия. По показаниям можно посетить консультации эндокринолога, невролога, офтальмолога, УЗИ, маммографию, рентгенографию, цистологическую диагностику и сдать анализы на онкоскрининг.

«Мы стремимся сделать медицинскую помощь доступной и оперативной, и я призываю всех не откладывать поход к врачам на потом. Ведь своевременная проверка здоровья помогает выявить заболевания на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Заботьтесь о своем здоровье, ведь оно — самое ценное, что у нас есть», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

«День здоровья» проведут с 8:00 до 14:00. Обследоваться могут совершеннолетние жители Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.