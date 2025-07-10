Жители Раменского смогут проверить свое здоровье в городском парке 12 июля

Раменская больница организует выездную диспансеризацию для жителей округа 12 июля в городском парке на площади Победы. Раменчане смогут пройти медицинское обследование в рамках первого этапа диспансеризации прямо на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На нижней площадке с 10:00 до 15:00 будет работать передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация». Жители округа смогут пройти обследования без предварительной записи.

Медики проверят состояние здоровья всех желающих прямо на свежем воздухе. По словам руководителя школы Здоровья Раменской больницы Виктории Догорян, проведенные исследования позволяют на ранней стадии выявить или предупредить возможные заболевания. На основании диагностических манипуляций врач-терапевт даст заключение пациенту, а затем участковый терапевт при необходимости направит его на дополнительные исследования или к узкому специалисту.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.