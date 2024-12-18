Жители Раменского смогут бесплатно проверить здоровье 21 декабря

21 декабря в центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы пройдет день открытых дверей, который будет посвящен женскому и мужскому здоровью. Жители округа будут иметь возможность пройти исследования, направленные на выявление злокачественных новообразований на ранней стадии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Во время проведения дня семейного здоровья жители округа смогут проверить здоровье органов грудной клетки, оценить состояние здоровья толстой кишки, женщины также смогут пройти скрининговое обследование молочных желез. День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи пройдет в субботу, чтобы работающие жители тоже смогли проверить свое здоровье», — поделилась заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.

В рамках Дня семейного здоровья можно будет: пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки; сдать анализ кала на скрытую кровь; мужчинам сдать анализ крови на ПСА; женщины при необходимости смогут пройти УЗИ молочных желез (с 18 до 40 лет) или маммографию (после 40 лет).

Предварительно записаться можно по телефону: +7 (496) 463-43-59.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 14/2, 5 этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.