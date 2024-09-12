Жители Раменского округа смогут проверить свое здоровье в парке 14 сентября

В этот день жители смогут пройти все необходимые обследования в рамках первого этапа диспансеризации. Если по результатам диагностики у врача возникают вопросы, пациента направят на второй этап в поликлинику по месту прикрепления.

«Это очень удобно для жителей, так как нет необходимости идти в поликлинику, а во время прогулки на свежем воздухе можно пройти первый этап диспансеризации», — сказала заведующая центральной поликлиникой Людмила Паненкова.

Кроме того, взрослые смогут вакцинироваться от гриппа в мобильном пункте диспансеризации.

Мобильная бригада будет работать с 10:00 до 15:00 возле касс стадиона «Леон Арена». Предварительная запись не требуется. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.