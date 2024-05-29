Жители Раменского округа смогут проверить свое здоровье в парке 1 июня

1 июня с 10:00 до 15:00 выездная бригада Раменской больницы проведет диспансеризацию жителей округа в Раменском городском парке, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В этот день жители смогут пройти все необходимые обследования в рамках первого этапа диспансеризации. Если по результатам диагностики у врача возникают вопросы, пациента направят на второй этап в поликлинику по месту прикрепления.

«Это очень удобно для жителей, так как нет необходимости идти в поликлинику, а во время прогулки на свежем воздухе можно пройти первый этап диспансеризации», — сказала заведующая центральной поликлиникой Людмила Паненкова.

Жителей Раменского городского округа приглашают по субботам с 10:00 до 15:00 в городском парке (возле касс стадиона «Сатурн») воспользоваться возможностью проверить здоровье на свежем воздухе.

Предварительная запись не требуется. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.