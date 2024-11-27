Жители Раменского округа 30 ноября смогут бесплатно проверить свои сосуды

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30 ноября в Центральной поликлинике Раменской больницы состоится день открытых дверей, который будет посвящен диагностике сосудов нижних конечностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям Раменского городского округа будет предоставлена возможность получить консультацию кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по хирургии, сердечно-сосудистого хирурга, хирурга-флеболога Раменской больницы Пронченко Александра Анатольевича. Также можно будет пройти УЗИ диагностику вен нижних конечностей.

«Тяжесть в ногах, отечность щиколоток к вечеру, ночные судороги в икроножных мышцах, извитые расширенные вены — все это тревожные признаки, которые нельзя оставлять без внимания. Подобные жалобы являются предвестниками серьезных осложнений, угрожающих жизни. Диагностика позволяет выявить нарушение кровообращения на начальном этапе и предпринять меры, направленные на предотвращение прогрессирования сосудистого заболевания», — рассказал Пронченко Александр.

Запись на День открытых дверей доступна по телефону: 8 (926) 176-87-35. Прием будет осуществляться по адресу: г. Раменское, ул. Махова, дом № 14/2, 5 этаж, 504 каб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.