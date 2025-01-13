Жители Раменского округа 25 января смогут бесплатно проверить свое здоровье

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25 января в центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы пройдет день открытых дверей, который будет посвящен женскому и мужскому здоровью. Жители округа будут иметь возможность пройти исследования, направленные на выявление злокачественных новообразований на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во время проведения дня семейного здоровья жители округа смогут проверить здоровье органов грудной клетки, оценить состояние здоровья толстой кишки, женщины также смогут пройти скрининговое обследование молочных желез. День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи пройдет в субботу, чтобы работающие жители тоже смогли проверить свое здоровье», — рассказала заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.

В рамках дня семейного здоровья можно будет:

пройти рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

сдать анализ кала на скрытую кровь;

мужчинам сдать анализ крови на ПСА;

женщины при необходимости смогут пройти УЗИ молочных желез (с 18 до 40 лет) / маммографию (после 40 лет).

Предварительно записаться можно по телефону: 8 (496) 463-43-59.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 14/2, 5 этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.