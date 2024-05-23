Жители трех поселков Ленинского округа смогут летом пройти флюорографию

Стало известно расписание выездов мобильного ФАПа в отдаленные населенные пункты Ленинского округа. С его помощью жители поселков могут пройти полный комплекс диагностических исследований в рамках диспансеризации, не выезжая в Видное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«До конца мая выездной медицинский комплекс работает в посёлке Горки Ленинские, он располагается на территории внутренней стоянки местной амбулатории. С 3 по 28 июня ФАП будет дежурить в посёлке Володарского, а в июле — в Молоково. Также планируется, что с конца июля до конца августа он будет обслуживать жителей посёлка Петровское. Чтобы пройти исследования на базе мобильного ФАПа, жителям данных территорий нужно записаться на диспансеризацию. Это можно сделать у своего участкового врача или самостоятельно на сайте госуслуг Московской области», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы Тимура Асанова.

Он уточнил, что мобильный ФАП оснащен флюорографом. Такой медицинский аппарат относится к категории тяжелой медтехники, обычно им оборудуют только крупные поликлиники и амбулатории. Благодаря передвижному комплексу у жителей даже небольших и отдаленных населенных пунктов появилась возможность пройти необходимое ежегодное обследование, убедиться в отсутствии заболеваний, а в случае их обнаружения на ранней стадии.

Передвижной ФАП с флюорографом поступил в Ленинский городской округа в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.