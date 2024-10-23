Жители пос Красково Люберец могут пройти диспансеризацию в поликлинике за 2 часа

В поликлинике № 7 поселка Красково округа Люберцы можно пройти диспансеризацию всего за 2 часа. Приходить за результатами анализов на следующий день в поликлинику не обязательно, они поступят в личный кабинет на портале госуслуг в разделе «Медицинские документы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обследоваться надо, потому что все мы можем заболеть и не знать об этом. Когда человек говорит: «А зачем мне проходить диспансеризацию, я же ничего не чувствую?». Это обманчиво. К примеру, те же злокачественные новообразования долго не дают знать о себе, а когда появляются симптомы, как правило, это говорит о поздних стадиях рака. Поэтому надо обследоваться хотя бы один раз в год, чтобы исключить серьезные заболевания, а если даже отклонения в состоянии здоровья будут выявлены, то лечение будет более эффективно», — пояснила заведующая поликлиникой № 7 Людмила Чебанева.

Врачи поликлиники проводят работу с пациентами, обзванивают свои участки, приглашая обследоваться, выезжают на предприятия, чтобы проводить там диспансеризацию. И отказываться от такого предложения не надо, ведь лучше потратить два часа на все обследования, а потом спокойно заниматься своими делами.

По словам пациента Василия Избиенова, он пришел без всякой записи. Медицинский работник заполнила анкету, задав ему вопросы.

«Измерили вес и рост, провели спирометрию, чтобы узнать, как работают легкие, померили артериальное и глазное давление. И я отправился на ЭКГ. Сдал анализ крови на сахар и глюкозу и сделал флюорографию. Все это заняло менее двух часов», — отметил Избиенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.